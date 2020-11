Meghan Markle, crolla la strategia legale: lettera privata scritta con l’aiuto del Palazzo (Di martedì 17 novembre 2020) Si indebolisce la strategia legale di Meghan Markle che ha fatto causa all’Associated Newspapers, editore del Daily on Sunday per aver pubblicato una lettera privata che aveva inviato al padre. Ora emerge che la moglie di Harry ha scritto quella missiva con l’aiuto dello staff di Buckingham Palace. In questo modo, decadrebbero le accuse che Meghan ha rivolto ai media inglesi di aver leso la sua privacy per aver reso pubblico uno scritto privato e confidenziale che lei ha inviato al padre Thomas. Lady Markle dunque si è mossa legalmente perché sostiene che la pubblicazione di estratti della lettera “privata e riservata” ha violato la legge sulla protezione dei dati sensibili e il ... Leggi su dilei (Di martedì 17 novembre 2020) Si indebolisce ladiche ha fatto causa all’Associated Newspapers, editore del Daily on Sunday per aver pubblicato unache aveva inviato al padre. Ora emerge che la moglie di Harry ha scritto quella missiva con l’aiuto dello staff di Buckingham Palace. In questo modo, decadrebbero le accuse cheha rivolto ai media inglesi di aver leso la sua privacy per aver reso pubblico uno scritto privato e confidenziale che lei ha inviato al padre Thomas. Ladydunque si è mossa legalmente perché sostiene che la pubblicazione di estratti dellae riservata” ha violato la legge sulla protezione dei dati sensibili e il ...

