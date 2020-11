Meghan Markle contro la stampa inglese, il secondo round sulla lettera scritta al padre (Di martedì 17 novembre 2020) Meghan Markle da più di un anno sta combattendo una causa legale contro la stampa inglese. Ha accusato l’Associated Newspapers (Daily On Sunday) di violazione privacy e diritto d’autore. Al centro della questione una lettera privata di cinque pagine inviata al padre, finita in mano ai giornali che ne hanno pubblicato alcune parti. L’accusa contro i giornalisti è di aver reso noto uno scritto privato e confidenziale. Dopo aver vinto una prima volta in tribunale, gli avvocati dell’associazione di stampa hanno preso in mano la situazione e scardinato proprio questa definizione. La lettera scritta al padre non è di pugno proprio ma redatta ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 17 novembre 2020)da più di un anno sta combattendo una causa legalela. Ha accusato l’Associated Newspapers (Daily On Sunday) di violazione privacy e diritto d’autore. Al centro della questione unaprivata di cinque pagine inviata al, finita in mano ai giornali che ne hanno pubblicato alcune parti. L’accusai giornalisti è di aver reso noto uno scritto privato e confidenziale. Dopo aver vinto una prima volta in tribunale, gli avvocati dell’associazione dihanno preso in mano la situazione e scardinato proprio questa definizione. Laalnon è di pugno proprio ma redatta ...

