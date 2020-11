Matrimonio a prima vista, Andrea e Sitara stanno insieme davvero: reazione di Nicole (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il risvolto che nessuno si sarebbe aspettato: gli esperti li avevano assegnati ad altri partner, ma dopo il programma c'è stato una specie di scambio di coppie: è sbocciato l'amore L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il risvolto che nessuno si sarebbe aspettato: gli esperti li avevano assegnati ad altri partner, ma dopo il programma c'è stato una specie di scambio di coppie: è sbocciato l'amore L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Radio1Rai : 'Per noi è stato il primo distacco in 47 anni di matrimonio,mi è crollato il mondo addosso.Ho fatto la prima cosa c… - moonshadow_369 : RT @RompiettiMarco: Giorgia e Luca stanno vivendo il Matrimonio a Prima Vista che tutti vorrebbero. #MatrimonioAPrimaVista - infoitcultura : Matrimonio a Prima Vista, Andrea esce allo scoperto: “Minaccia sessuale da Sitara” - infoitcultura : Matrimonio a prima vista 2020, Luca sorprende Giorgia senza fede al dito: 'E' motivo per dirti di no'. Fan in ansia… - infoitcultura : Matrimonio a prima vista Italia 2020, due divorzi e una conferma: le scelte finali dell'ultima puntata del 17 novem… -