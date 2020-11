Martin Scorsese | il mondo dietro una macchina da presa

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 17 novembre 2020) Come potremmo raccontare in poche parole il genio di? In quasi 50 anni di carriera, penso che nessun critico o giornalista sia stato in grado di farlo. Di raccontare qualcosa che non può essere trasmesso con semplici parole., non è solo un semplice regista, ma un artigiano del mestiere, uno sculture in grado di manovrare la materia cinematografica a proprio piacimento. Un maestro in grado di raccontare l’ uomo e la sua violenza come pochi sono stati in grado di fare. Il 17 Novembre del 1942 nasce a New York,Charles, il regista che ha mostrato alla grandezza del gangster movie e che più di tutti, è stato in grado di portare il citazionismo ad un livello ...