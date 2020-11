Mario Balotelli s’infuria dopo le parole che Selvaggia Roma ha detto a suo fratello: “Sfigato, chiami le ragazze in albergo alle 6…” (Di martedì 17 novembre 2020) Dentro la casa del “Grande fratello Vip” si è consumato un giallo. Selvaggia Roma ha accusato Enock di averla baciata questa estate e quindi di fatto avrebbe tradito la fidanzata Giorgia Migliorati. “Eri ubriaco, sei uno sfigato se credi che chiamarti le ragazze in albergo alle sei di mattina basti“, ha tuonato nella notte dentro la casa Selvaggia. Il diretto interessato avrebbe ammesso di averla incontrata ma che era ubriaco e non si sentiva bene. L’inquilina però ha ribaltato tutta la versione: “A 31 anni non mi faccio prendere per il culo da te. Quindi eri fidanzato quando ci siamo baciati? Io mica lo sapevo, se non reggi l’alcol la prossima volta non bere. Al massimo ne risponderai alla tua ragazza che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 novembre 2020) Dentro la casa del “GrandeVip” si è consumato un giallo.ha accusato Enock di averla baciata questa estate e quindi di fatto avrebbe tradito la fidanzata Giorgia Migliorati. “Eri ubriaco, sei uno sfigato se credi che chiamarti leinsei di mattina basti“, ha tuonato nella notte dentro la casa. Il diretto interessato avrebbe ammesso di averla incontrata ma che era ubriaco e non si sentiva bene. L’inquilina però ha ribaltato tutta la versione: “A 31 anni non mi faccio prendere per il culo da te. Quindi eri fidanzato quando ci siamo baciati? Io mica lo sapevo, se non reggi l’alcol la prossima volta non bere. Al massimo ne risponderai alla tua ragazza che ...

