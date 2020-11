Manchester United su Roberto Mancini: la FIGC ha fretta per il rinnovo (Di martedì 17 novembre 2020) Roberto Mancini corteggiato dal Manchester United. Stando a quanto riportato dalla ‘Repubblica’ i Red Devils starebbero pensando al ct della Nazionale italiana di calcio come nuovo allenatore al posto di Ole Gunnar Solskjaer. L’ottimo lavoro svolto con gli azzurri è balzato agli occhi dei migliori club europei con lo United in prima fila per garantirgli la panchina dell’Old Trafford. Mancini non ha alcuna fretta, la FIGC sì: ecco perché la Federazione guidata da Gravina sarebbe in pressing per il possibile rinnovo del contratto. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 17 novembre 2020)corteggiato dal. Stando a quanto riportato dalla ‘Repubblica’ i Red Devils starebbero pensando al ct della Nazionale italiana di calcio come nuovo allenatore al posto di Ole Gunnar Solskjaer. L’ottimo lavoro svolto con gli azzurri è balzato agli occhi dei migliori club europei con loin prima fila per garantirgli la panchina dell’Old Trafford.non ha alcuna, lasì: ecco perché la Federazione guidata da Gravina sarebbe in pressing per il possibiledel contratto. SportFace.

