Manca l' ossigeno e le bombole | a Varese consumati 18mila litri al giorno

Risparmiata in parte dalla prima fase della pandemia di coronavirus, Varese si ritrova ora in piena emergenza con i contagi che aumentano giornalmente.

"Febbre, tosse, ossigeno e farmaci. Cure a casa: la guida da seguire"

La dottoressa Alti e il vademecum per i pazienti che devono affrontare il coronavirus senza ricovero. "Usare saturimetro e termometro due volte al giorno, ecco i valori da tenere sempre sotto controll ...

Risparmiata in parte dalla prima fase della pandemia di coronavirus, Varese si ritrova ora in piena emergenza con i contagi che aumentano giornalmente.La dottoressa Alti e il vademecum per i pazienti che devono affrontare il coronavirus senza ricovero. "Usare saturimetro e termometro due volte al giorno, ecco i valori da tenere sempre sotto controll ...