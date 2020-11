Maltempo nella notte a Vittoria: guasti negli impianti idrici (Di martedì 17 novembre 2020) Vittoria - Il Maltempo della scorsa notte ha provocato un guasto agli impianti per l’erogazione dell’acqua in città. Già da questa mattina i tecnici di Siciliacque Spa, la società che si occupa del servizio idrico, si è già messa al lavoro per ripristinare il guasto. A causa di questo problema si potrebbero verificare dei disservizi nella distribuzione idrica. L’intervento sarà effettuato in tempi celeri e gli impianti saranno riattivati nel giro di 24 ore. L’erogazione tornerà alla normalità nelle prossime 48 ore allorquando in termini di pressione, la capienza dei serbatoi tornerà ai massimi livelli. Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 17 novembre 2020)- Ildella scorsaha provocato un guasto agliper l’erogazione dell’acqua in città. Già da questa mattina i tecnici di Siciliacque Spa, la società che si occupa del servizio idrico, si è già messa al lavoro per ripristinare il guasto. A causa di questo problema si potrebbero verificare dei disservizidistribuzione idrica. L’intervento sarà effettuato in tempi celeri e glisaranno riattivati nel giro di 24 ore. L’erogazione tornerà alla normalità nelle prossime 48 ore allorquando in termini di pressione, la capienza dei serbatoi tornerà ai massimi livelli.

SAPRI/ GOLFO DI POLICASTRO (SA) – Notte da incubo per il Golfo di Policastro, dove i violenti temporali e le raffiche di vento hanno provocato ingenti danni nei comuni di Ispani, Santa Marina, Sapri e ...

