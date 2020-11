Malagò: «Legge chiara. Le Federazioni si organizzino per votare» (Di martedì 17 novembre 2020) Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato in conferenza stampa al termine della Giunta nazionale: le sue dichiarazioni Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato in conferenza stampa al termine della Giunta nazionale. «La Legge é chiarissima: le Federazioni si devono organizzare per votare entro il 15 marzo 2021. Chi non lo fa viene commissariato, altrimenti finisce commissariato il CONI. Due Federazioni hanno chiesto di non votare per questioni legate ai numeri e alla complessità dell’organizzazione. Non mi permetto di giudicare nel merito le richieste, ma ricordo solo che il Consiglio nazionale aveva chiesto al Governo di poter convocare le assemblee elettorali dopo i Giochi di Tokyo, solo per chi ne sentisse la ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 novembre 2020) Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato in conferenza stampa al termine della Giunta nazionale: le sue dizioni Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato in conferenza stampa al termine della Giunta nazionale. «Laé chiarissima: lesi devono organizzare perentro il 15 marzo 2021. Chi non lo fa viene commissariato, altrimenti finisce commissariato il CONI. Duehanno chiesto di nonper questioni legate ai numeri e alla complessità dell’organizzazione. Non mi permetto di giudicare nel merito le richieste, ma ricordo solo che il Consiglio nazionale aveva chiesto al Governo di poter convocare le assemblee elettorali dopo i Giochi di Tokyo, solo per chi ne sentisse la ...

