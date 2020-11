M5S. Crimi, ‘ingeneroso parlare di genuflessi, alternativa a governo sarebbe il niente’ (Di martedì 17 novembre 2020) Roma, 17 nov. (Adnkronos) – “Quando sento parlare del Movimento genuflesso” come ha fatto Alessandro Di Battista “a me sembra veramente ingeneroso rispetto alle lotte che stiamo portando avanti”. Lo dice Vito Crimi, capo politico del Movimento 5 stelle, ospite di ‘Start’ su Sky Tg 24. L'articolo M5S. Crimi, ‘ingeneroso parlare di genuflessi, alternativa a governo sarebbe il niente’ proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 17 novembre 2020) Roma, 17 nov. (Adnkronos) – “Quando sentodel Movimento genuflesso” come ha fatto Alessandro Di Battista “a me sembra veramente ingeneroso rispetto alle lotte che stiamo portando avanti”. Lo dice Vito, capo politico del Movimento 5 stelle, ospite di ‘Start’ su Sky Tg 24. L'articolo M5S., ‘ingenerosodiil niente’ proviene da Ildenaro.it.

