L' ultimo pasticcio di Conte sulla Fondazione degli 007 E si infuria anche il Pd

Leggi su iltempo

(Di martedì 17 novembre 2020) Giuseppel'ha inserita direttamente nella legge di Bilancio. E la norma che crea l'Istituto italiano di cybersicurezza ha scatenato un putiferio. Come riportato da "Repubblica", l'Istituto avrà forma giuridica die si dovrà occupare di difesa dello spazio cibernetico. Il problema è che il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) è stato messo al corrente della norma soltanto a decisione già presa. Per questo nel Consiglio dei Ministri dedicato alla legge di Bilancio ci sono stati non pochi mal di pancia da parte di alcuni esponenti della maggioranza e del Pd. Tra questi la ministra di Italia Viva Bonetti che ha chiesto lo stralcio della normanascita della. Perfino il ministro dem Guerini si ...