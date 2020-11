L'ultima follia sindacale: lo sciopero degli statali per l'aumento dei salari (Di martedì 17 novembre 2020) Giuseppe Marino Mancano le risorse per i rinnovi contrattuali Cgil, Cisl e Uil annunciano la mobilitazione C'è un nuovo fronte per il governo. E arriva dal lato più inatteso e più pericoloso: il pubblico impiego, vero bacino di voti per Pd e, in parte, anche per i 5 Stelle. Il governo rischia di dover fronteggiare uno sciopero dei dipendenti pubblici in piena pandemia. Manca solo la data, ma i sindacati l'hanno già annunciato: «Dal testo della manovra - spiegano i segretari generali di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa, Serena Sorrentino, Maurizio Petriccioli, Michelangelo Librandi e Nicola Turco - non ci sono ragioni che fanno venir meno la mobilitazione e quindi andremo avanti con la proclamazione dello sciopero». Il nodo del contendere è innanzitutto la manovra, dunque i soldi. A parte le ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 17 novembre 2020) Giuseppe Marino Mancano le risorse per i rinnovi contrattuali Cgil, Cisl e Uil annunciano la mobilitazione C'è un nuovo fronte per il governo. E arriva dal lato più inatteso e più pericoloso: il pubblico impiego, vero bacino di voti per Pd e, in parte, anche per i 5 Stelle. Il governo rischia di dover fronteggiare unodei dipendenti pubblici in piena pandemia. Manca solo la data, ma i sindacati l'hanno già annunciato: «Dal testo della manovra - spiegano i segretari generali di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa, Serena Sorrentino, Maurizio Petriccioli, Michelangelo Librandi e Nicola Turco - non ci sono ragioni che fanno venir meno la mobilitazione e quindi andremo avanti con la proclamazione dello». Il nodo del contendere è innanzitutto la manovra, dunque i soldi. A parte le ...

