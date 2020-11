Luca Argentero e Cristina Marino | dediche d’amore social | «Ti amo più del mondo»

Leggi su iodonna

(Di martedì 17 novembre 2020): una delle coppie più affiatate dello star system. Almeno a giudicare dainetwork, dove i due attori non perdono occasione per dedicarsi parole d’amore – facendo sognare i fan. È l’amore ai tempi del digitale, potremmo dire. E, per la coppia, è proprio questo uno dei modi preferiti per dichiarare i loro sentimenti. Leggi anche ›furiosi per le foto della figlia sui giornali: «Ve la presentiamo noi» ...