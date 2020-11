L’ospite fissa di Barbara D’Urso spudorata: “Vado da lei perché ho 3 ville da mantenere” (Di martedì 17 novembre 2020) Uno schiaffo alla padrona di casa. Il talk show Live non è la D’Urso ha ogni settimana molti ospiti. Alcuni sono occasionali, altri stanno diventando ormai fissi. C’è chi partecipa alla trasmissione per fare divulgazione e offrire qualche notizia ai telespettatori. C’è chi usa invece la trasmissione soltanto per denaro e per concedersi una vita di lusso… >>Rosa Perrotta dimagrita risponde agli haters: “E’ stato un periodo buio, ci vuole delicatezza” Alba Parietti: “Vado da Barbara D’Urso perché ho 3 ville da mantenere” Una degli ospiti fissi al programma Live non è la D’Urso è Alba Parietti. Durante la sua partecipazione al talk show commenta il percorso del figlio di Francesco Oppini al Grande Fratello Vip e parla anche come opinionista ... Leggi su urbanpost (Di martedì 17 novembre 2020) Uno schiaffo alla padrona di casa. Il talk show Live non è la D’Urso ha ogni settimana molti ospiti. Alcuni sono occasionali, altri stanno diventando ormai fissi. C’è chi partecipa alla trasmissione per fare divulgazione e offrire qualche notizia ai telespettatori. C’è chi usa invece la trasmissione soltanto per denaro e per concedersi una vita di lusso… >>Rosa Perrotta dimagrita risponde agli haters: “E’ stato un periodo buio, ci vuole delicatezza” Alba Parietti: “Vado daD’Urso perché ho 3da mantenere” Una degli ospiti fissi al programma Live non è la D’Urso è Alba Parietti. Durante la sua partecipazione al talk show commenta il percorso del figlio di Francesco Oppini al Grande Fratello Vip e parla anche come opinionista ...

PiiteS : In ogni talk show dovrebbe essere presente 'l'ospite onesto', come figura fissa, gli si dà la parola dopo un giro d… - Ernesti55170105 : @davidefaraone Mi ricorda tanto la Karima moglie di Amendola ,,,,,beh pure sta s,,,,,a, ho saputo essere la fidanza… - valentinadsch : Tanto vedrò solo la parte di Nali, poi spengo e bye bye Amici, a meno che le farà fare l'ospite fissa?? - Claudio38748087 : @AnnaMaria343 Ormai Del Debbio ce l'ha come ospite fissa ! peggio per lui! tantissimi stanno rinunciando a guardarlo - gjscco : RT @lievemente: @Lorellastelle Ma non doveva farci uscire dall'euro subito dopo l'elezione? Su @La7tv era ospite fissa, come economista esp… -

