Lory Del Santo per la prima volta svela il nome del padre di suo figlio Loren (Di martedì 17 novembre 2020) Dopo le numerose voci circolate nel corso degli anni su chi fosse in realtà il padre del figlio di Lory Del Santo, è arrivata la conferma definitiva. A darla è stata direttamente la showgirl e attrice, ospite nel salotto di Barbara d'Urso. Non un momento facile, per la Del Santo: il figlio Loren infatti si è tolto la vita un anno fa. Riguardo al padre, ha fatto chiarezza su come siano andate le cose tra di loro. Lory Del Santo conferma chi è il padre di Loren Non è la prima volta che Lory Del Santo affronta l'argomento del padre di ...

