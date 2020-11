Lombardia zona arancione? Se ne parla oggi nella conferenza Stato-Regioni (Di mercoledì 18 novembre 2020) zona rossa, si può fare la spesa in un altro comune: i chiarimenti del Prefetto 13 novembre 2020 Coronavirus, Fontana: 'Allentamenti locali del lockdown in Lombardia? Da valutare' 13 novembre 2020 Leggi su sondriotoday (Di mercoledì 18 novembre 2020)rossa, si può fare la spesa in un altro comune: i chiarimenti del Prefetto 13 novembre 2020 Coronavirus, Fontana: 'Allentamenti locali del lockdown in? Da valutare' 13 novembre 2020

Corriere : Lombardia e Piemonte, si inverte la tendenza: ora premono per tornare in zona arancione - Corriere : Se davvero Lombardia e Piemonte potessero tornare in zona arancione, che cosa sarebbe di nuovo possibile fare, in q… - micarie75 : @paolovignoli @emmevilla In Lombardia però vi erano già alcune misure restrittive (prima di diventare Zona rossa).… - MarcoCapoccetti : RT @Casti_F: Era stamani che quegli scappati di casa dei presidenti di Lombardia e Piemonte pretendevano l'allenamento delle misure passand… - MaxRibaudo : RT @squopellediluna: Lo si scopre dal bollettino dell'Asst Monza dove al momento i pazienti Covid complessivi trattati sono 504, di cui 381… -