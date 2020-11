Lombardia e Piemonte in zona arancione? Ecco cosa si potrebbe tornare a fare rispetto alla zona rossa (Di martedì 17 novembre 2020) Ci sarebbero novità per gli spostamenti, la scuola e i negozi: Ecco che cosa potrebbe succedere Leggi su corriere (Di martedì 17 novembre 2020) Ci sarebbero novità per gli spostamenti, la scuola e i negozi:chesuccedere

enpaonlus : Dpcm, Lombardia e Piemonte chiedono di consentire la caccia. Cosa ne pensi? - Corriere : Se davvero Lombardia e Piemonte potessero tornare in zona arancione, che cosa sarebbe di nuovo possibile fare, in q… - Agenzia_Ansa : Iss: 'Lombardia con Rt 2.08, seguono Basilicata e Piemonte'. Lo evidenzia il monitoraggio Iss-ministero della Salut… - ILOVEPACALCIO : Corriere della Sera: “In #Lombardia e #Piemonte si inverte la tendenza” - Ilovepalermocalcio - shaveride_ : RT @liamvoice_: BUONGIORNO. PIEMONTE E LOMBARDIA VERSO LA SFUMATURA IN ZONA ARANCIONE. -