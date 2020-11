“Lo segue” Michael Schumacher | la notizia sulle condizioni dell’ex pilota | “Questa è la sua situazione”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 17 novembre 2020) A due giorni dalla trionfo di Lewis Hamilton si torna a parlare didel quale ilinglese ha eguagliato il record di 7 mondiali.e Lewis, campioni tanto simili in pista quanto diversi. Entrambi predestinati,nato con il volante in mano nel kartodromo sotto casa. Lewis pure, con un ringraziamenti speciale per il padre Anthony che aveva ben quattro lavori per riuscire a sostenere la carriera del figlio nel karting. A dodici anni la chiamata di Ron Dennis che mise sotto contratto la giovane promessa del motorsport britannico. Dieci anni dopo è arrivato il debutto in Formula 1, con un campionato sfuggitogli per poco in un finale da incubo. Nel 2008 conquista il primo titolo in carriera. È l’uniconella storia di questo sport ...