Liverpool | furia social per la designazione di Coote | l’arbitro non espulse Pickford nel derby

Leggi su sportface

(Di martedì 17 novembre 2020) Neldidi qualche settimana fa il portiere dell’Everton, Jordan, ha commesso un bruttissimo fallo ai danni del difensore dei Reds Virgil Van Dijk che, con ogni probabilità, resterà fuori fino al termine della stagione per via della frattura del legamento crociato anteriore. L’estremo difensore dei Toffies, nonostante il durissimo intervento, non è stato espulso dal direttore di gara, mandando su tutte le furie i tifosi del. Il Var avrebbe potuto intervenire, ma il video assistente Daviddecise di lasciar proseguire il gioco. Gli uomini di Jurgen Klopp, nel prossimo weekend di Premier League, affronteranno il Leicester e, per loro sfortuna ritroveranno come video assistente proprio. I sostenitori dei ...