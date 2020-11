L’Italia si qualifica alla Final Four di Nations League 2021 se… Tutte le possibili combinazioni (Di martedì 17 novembre 2020) L’Italia è a un passo dalla qualificazione alla Final Four della Nations League 2020-2021 di calcio. La nostra Nazionale è in testa al girone A1 con 9 punti all’attivo, frutto di due vittorie e di tre pareggi. Gli azzurri hanno così un punto di vantaggio sull’Olanda e due lunghezze di margine sulla Polonia a una sola giornata dal termine di questa fase. La prima classificata del raggruppamento stacca il biglietto per gli atti conclusivi di questa competizione organizzata dalla UEFA. Gli azzurri, in striscia positiva da ben 21 incontri (16 successi, 5 pareggi), devono compiere un ultimo sforzo in occasione della sfida contro la Bosnia Erzegovina in programma mercoledì 18 novembre (ore ... Leggi su oasport (Di martedì 17 novembre 2020) L’Italia è a un passo dzionedella2020-di calcio. La nostra Nazionale è in testa al girone A1 con 9 punti all’attivo, frutto di due vittorie e di tre pareggi. Gli azzurri hanno così un punto di vantaggio sull’Olanda e due lunghezze di margine sulla Polonia a una sola giornata dal termine di questa fase. La prima classificata del raggruppamento stacca il biglietto per gli atti conclusivi di questa competizione organizzata dUEFA. Gli azzurri, in striscia positiva da ben 21 incontri (16 successi, 5 pareggi), devono compiere un ultimo sforzo in occasione della sfida contro la Bosnia Erzegovina in programma mercoledì 18 novembre (ore ...

