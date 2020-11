L’Italia riceverà altri 6,5 miliardi di euro dal fondo Sure (Di martedì 17 novembre 2020) La Commissione europea ha erogato all’Italia la seconda tranche di sostegno finanziario a titolo dello strumento Sure: 6,5 miliardi di euro. Anche altri Stati membri hanno ricevuto la loro quota che ammonta in totale a 14 miliardi di euro. Sono 4 miliardi per la Spagna, 510 milioni di euro per la Croazia, 250 milioni per Cipro, 2 miliardi per La Grecia, 120 milioni per la Lettonia, 300 milioni per la Lituania, 120 milioni per Malta, 200 milioni per la Slovenia. 🇮🇹 Sono lieta di annunciare che oggi l’Italia riceverà altri €6,5mld sotto forma di prestiti a titolo di Sure. Sure finanzia i regimi di ... Leggi su linkiesta (Di martedì 17 novembre 2020) La Commissionepea ha erogato all’Italia la seconda tranche di sostegno finanziario a titolo dello strumento: 6,5di. AncheStati membri hanno ricevuto la loro quota che ammonta in totale a 14di. Sono 4per la Spagna, 510 milioni diper la Croazia, 250 milioni per Cipro, 2per La Grecia, 120 milioni per la Lettonia, 300 milioni per la Lituania, 120 milioni per Malta, 200 milioni per la Slovenia. 🇮🇹 Sono lieta di annunciare che oggi l’Italia riceverà;6,5mld sotto forma di prestiti a titolo difinanzia i regimi di ...

