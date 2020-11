L' immunità può durare anni | l' ultima scoperta sul coronavirus

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Federico Giuliani Secondo uno studio le cellule immunitarie sarebbero in grado di persistere nell'organismo dei pazienti guariti dal Covid-19 per un periodo molto lungo, se non decenni: l'; alpotrebbeun tempo sufficientemente lungo da far tirare un sospiro di sollievo agli esperti in vista della somministrazione del vaccino. La notizia arriva da un approfondito studio, ancora in attesa di revisione, intitolato Immunological memory to SARS-CoV-2 assessed for greater than six months after infection. Secondo la ricerca, otto mesi dopo l'infezione, la maggior parte delle persone guarite dal virus conserva una quantità tale di cellule immunitarie da prevenire il ritorno della malattia. La durata dell'; Un simile tasso di declino a breve ...