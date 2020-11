Libia | Nagorno-Karabakh e Cipro Erdogan passeggia tra le sue crisi

Leggi su formiche

(Di martedì 17 novembre 2020) Tour de force per il presidente Recep Tayyp, che cerca di tenere in piedi la presenza turca su alcuni dossier in cui ha investito in termini economico-politici e narrativi (dimensioni la cui importanza all’interno di autocrazie come quella di Ankara è simmetrica). Domenica 15 novembre il capo di Stato turco è andato a, chiaramente nella parte settentrionale che la Turchia ha invaso nel 1974 piantando le basi per la Repubblica Turca di. Frutto di un’entità statuale riconosciuta soltanto da Ankara, quello nella parte nord cipriota è uno dei grandi dossier critici aperti nel Mediterraneo, recentemente riattivato dal mix di avventurismo e attivismo di. Questioni legate al controllo di giacimenti di idrocarburi di cui quelle acque sarebbero ricche, ma anche ...