Libera Velo online con il singolo “Cricche”

Libera Velo online con "Cricche" il secondo singolo che anticipa il terzo album della "sguarrona" napoletana "Cricche" è il secondo estratto da " 'A Sguarrona" il terzo album di Libera Velo, storica cantante e performer napoletana. Il titolo dell'album significa "la donna che va a cavallo da maschio". Una metafora della vita di Libera, madre e combattente,…

