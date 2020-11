Lezioni davanti alle scuole chiuse. La ribellione degli insegnanti contro la Dad (Di mercoledì 18 novembre 2020) Una rete di ribellione che si ramifica lungo la penisola. Non solo gli studenti, adesso anche i professori si oppongono e dicono no alle decisioni del governo, no alla soluzione della Dad, didattica a distanza, no alla chiusura degli edifici scolastici degli istituti superiori. “La scuola paga per carenze non sue: i trasporti e la sanità. E questa è la cosa più difficile da digerire perchè fa male ai ragazzi”, afferma Gloria Ghetti, docente di Storia e Filosofia presso il liceo classico Torricelli-Ballardini a Faenza. Stamattina, 17 novembre, nella città romagnola la professoressa Ghetti ha tenuto la sua lezione nel cortile. Come lei anche la docente Maria Angela Vitali, di 60 anni, con 38 di cattedra, ha svolto la sua lezione -la quarta- a distanza, ma ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 18 novembre 2020) Una rete diche si ramifica lungo la penisola. Non solo gli studenti, adesso anche i professori si oppongono e dicono nodecisioni del governo, no alla soluzione della Dad, didattica a distanza, no alla chiusuraedifici scolasticiistituti superiori. “La scuola paga per carenze non sue: i trasporti e la sanità. E questa è la cosa più difficile da digerire perchè fa male ai ragazzi”, afferma Gloria Ghetti, docente di Storia e Filosofia presso il liceo classico Torricelli-Ballardini a Faenza. Stamattina, 17 novembre, nella città romagnola la professoressa Ghetti ha tenuto la sua lezione nel cortile. Come lei anche la docente Maria Angela Vitali, di 60 anni, con 38 di cattedra, ha svolto la sua lezione -la quarta- a distanza, ma ...

