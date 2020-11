Lewis Hamilton: “Sono il link che collega il lavoro di più persone” (Di martedì 17 novembre 2020) Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo di Formula 1 ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. “Io alla fine sono solo un ingranaggio. O meglio, sono il link che collega il lavoro di molte persone – racconta il pilota britannico che torna ai primi anni in Mercedes – Mi piace pensare che il mio contributo sia stato più importante quando non vincevamo. Il primo anno in Mercedes faticavamo a stare nei primi dieci, ma amavo l’idea di far crescere il team e di dedicarmi a ciò“. Lewis continua poi nell’elogio del lavoro del team: “Non dipende da una sola persona, ma da un ambiente in cui ognuno spinge al massimo, vuol essere il migliore, far parte del successo. E tiriamo ... Leggi su sportface (Di martedì 17 novembre 2020), sette volte campione del mondo di Formula 1 ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. “Io alla fine sono solo un ingranaggio. O meglio, sono ilcheildi molte persone – racconta il pilota britannico che torna ai primi anni in Mercedes – Mi piace pensare che il mio contributo sia stato più importante quando non vincevamo. Il primo anno in Mercedes faticavamo a stare nei primi dieci, ma amavo l’idea di far crescere il team e di dedicarmi a ciò“.continua poi nell’elogio deldel team: “Non dipende da una sola persona, ma da un ambiente in cui ognuno spinge al massimo, vuol essere il migliore, far parte del successo. E tiriamo ...

