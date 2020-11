Legge di bilancio, ministro Gualtieri: Forza Italia ha mostrato “senso di responsabilità. Migliorare la manovra senza fare propaganda” (Di martedì 17 novembre 2020) Un plauso a Forza Italia che “sembra esprimere un maggior senso di responsabilità” e un appello a tutte le forze politiche a “Migliorare la manovra invece di fare propaganda“. Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha lanciato il suo messaggio alle opposizioni nel corso di un’intervista a Unomattina, su Rai1, nei giorni in cui il governo ha approvato la Legge di bilancio in sede di Consiglio dei Ministri. “Sono fiducioso che la manovra di bilancio passerà e che Camera e Senato miglioreranno il testo con il loro contributo – ha dichiarato il titolare del Tesoro – Tutte le proposte di buonsenso saranno valutate con grande ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 novembre 2020) Un plauso ache “sembra esprimere un maggior senso di responsabilità” e un appello a tutte le forze politiche a “lainvece dipropaganda“. Ildell’Economia, Roberto, ha lanciato il suo messaggio alle opposizioni nel corso di un’intervista a Unomattina, su Rai1, nei giorni in cui il governo ha approvato ladiin sede di Consiglio dei Ministri. “Sono fiducioso che ladipasserà e che Camera e Senato miglioreranno il testo con il loro contributo – ha dichiarato il titolare del Tesoro – Tutte le proposte di buonsenso saranno valutate con grande ...

borghi_claudio : Stiamo per arrivare al mese di ritardo sulla presentazione della legge di bilancio. E il 31 dicembre si avvicina a… - borghi_claudio : Oggi per la seconda volta (?) 'approvata' la legge di bilancio. Vediamo quando arriverà davvero in Parlamento. Un… - MolinariRik : Siamo al 16 novembre e ancora non c’è traccia della legge di Bilancio. Una vergogna. Queste sono le nostre principa… - FerroNano : RT @raffo1900: Altro che un brodino. Via libera del Governo alla Legge di Bilancio da 38 miliardi. Catalfo: “E’ una Manovra importante e am… - SanitaUls : Legge Bilancio, ULS: “Non considerate gli Infermieri con la vecchia politica delle mancette” -