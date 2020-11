League of Legends supera la Serie A: gli esports valgono sempre di più (Di martedì 17 novembre 2020) Gli esports sono sempre più protagonisti del mondo. Oggi hanno superato un traguardo inaspettato solo un paio di anni fa: sono riusciti a scalzare gli sport tradizionali per quanto riguarda il valore degli sponsor. SportsMedia e SponsorPulse hanno pubblicato uno studio nel quale si evince come gli esports siano più appetibili di Serie A e Formula Uno per esempio per gli sponsor. Nello studio è stata stilata una classifica dei 50 marchi sportivi più vendibili al mondo in base al numero di appassionati, al numero di prodotti acquistati, al tasso di crescita e al numero di sponsorizzazioni ricevute. Quello che balza subito all’occhio è quanto LoL, o meglio League of Legends sia appetibile. Il gioco creato da Riot Games ... Leggi su esports247 (Di martedì 17 novembre 2020) Glisonopiù protagonisti del mondo. Oggi hannoto un traguardo inaspettato solo un paio di anni fa: sono riusciti a scalzare gli sport tradizionali per quanto riguarda il valore degli sponsor. SportsMedia e SponsorPulse hanno pubblicato uno studio nel quale si evince come glisiano più appetibili diA e Formula Uno per esempio per gli sponsor. Nello studio è stata stilata una classifica dei 50 marchi sportivi più vendibili al mondo in base al numero di appassionati, al numero di prodotti acquistati, al tasso di crescita e al numero di sponsorizzazioni ricevute. Quello che balza subito all’occhio è quanto LoL, o meglioofsia appetibile. Il gioco creato da Riot Games ...

