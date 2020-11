Le province meno colpite potranno uscire dalle zone rosse (Di martedì 17 novembre 2020) Ancora una volta, l’Italia potrebbe cambiare colore. Mentre il governo, sulla base dei nuovi dati monitorati dalla cabina di regia, si prepara a una nuova stretta per alcune regioni, all’interno delle stesse province alcune zone potrebbero subire lockdown più leggeri. È quello che ieri hanno chiesto a gran voce alcuni presidenti di Regione, che oggi incontreranno l’esecutivo. E, secondo quanto riporta Repubblica, sia il ministro della Salute Roberto Speranza sia quello delle Autonomie Francesco Boccia sarebbero d’accordo con questo schema, tra l’altro previsto dall’ultimo dpcm. L’Abruzzo, su decisione del governatore Marco Marsilio, ha fatto da solo e da domani entra in zona rossa. Ed è quello che ora potrebbe accadere anche alla Puglia di Michele Emiliano e alla Liguria di Giovanni Toti. Il ... Leggi su linkiesta (Di martedì 17 novembre 2020) Ancora una volta, l’Italia potrebbe cambiare colore. Mentre il governo, sulla base dei nuovi dati monitorati dalla cabina di regia, si prepara a una nuova stretta per alcune regioni, all’interno delle stessealcunepotrebbero subire lockdown più leggeri. È quello che ieri hanno chiesto a gran voce alcuni presidenti di Regione, che oggi incontreranno l’esecutivo. E, secondo quanto riporta Repubblica, sia il ministro della Salute Roberto Speranza sia quello delle Autonomie Francesco Boccia sarebbero d’accordo con questo schema, tra l’altro previsto dall’ultimo dpcm. L’Abruzzo, su decisione del governatore Marco Marsilio, ha fatto da solo e da domani entra in zona rossa. Ed è quello che ora potrebbe accadere anche alla Puglia di Michele Emiliano e alla Liguria di Giovanni Toti. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : province meno Le province meno colpite potranno uscire dalle zone rosse Linkiesta.it Covid, le province meno colpite verso l’uscita dalla zona rossa

Una notizia positiva per Siena. All'interno delle Regioni o delle stesse province alcune zone potrebbero subire delle misure meno restrittive, qualora i 21 parametri previsti valutati dalla cabina di ...

