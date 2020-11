Le minacce della mafia foggiana a chi aveva il coraggio di denunciare il racket | “Si è messo a piangere | ha detto che al processo ritratta”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 novembre 2020) Lono cercato e “agganciato”. Fino a ottenere la sola cosa di loro interesse: ritrattare le accuse davanti al giudice di fronte al quale, con le sue denunce,spedito due appartenenti al clan. Così laprova a scampare le condanne.e capacità di intimorire chitenuto la testa alta e spiegato per filo e per segno agli inquirenti le richieste di pizzo ricevute dalla Società. E di fronte agli sgherri dei clan erano pronti non solo a rimangiarsi tutto, ma anche a pagare per il “danno arrecato al sodalizio”. Così Michele Carosiello, uno dei 39 arrestati nella maxi-operazione anticontro i clan di Foggia, spiegava ad Alessandro Aprile, anche lui finito in carcere su ordine del gip ...