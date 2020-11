Le Iene | la luna di miele da incubo di Demetra Hampton

Leggi su zon

(Di mercoledì 18 novembre 2020) La vittima dello scherzo settimanale de Lequesta sera è la modella e attrice statunitense, naturalizzata italiana,Anche nella puntata del 17 Novembre 2020 Lenon rinunciano al loro irriverente scherzo ai danni di un ignaro Vip: questa settimana la vittima designata è la modella e attrice statunitense naturalizzata italiana,famosa in Italia per aver interpretato l’iconica Valentina, nata dalla matita di Guido Crepax. Per fare lo scherzo alla, il programma di Davide Parenti si è avvalso del marito di lei che ha organizzato un finto viaggio romantico per festeggiare gli otto mesi di matrimonio: nel castello scelto per la lorodi, ...