Lazio, finita la quarantena per Immobile: domani le visite mediche (Di mercoledì 18 novembre 2020) L’attaccante della Lazio, Ciro Immobile, domani si sottoporrà alle visite di controllo nella clinica Paideia, a Roma. Il giocatore era in isolamento per la positività al Covid-19. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 18 novembre 2020) L’attaccante della, Cirosi sottoporrà alledi controllo nella clinica Paideia, a Roma. Il giocatore era in isolamento per la positività al Covid-19. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ciro Immobile martedì non si è allenato con la squadra ma l'attesa per il rientro in campo sembra quasi finita: secondo quanto appreso dall'Ansa, mercoledì mattina l'attaccante della Lazio farà le vis ...

