Lazio: domani visite mediche per Immobile in Paideia (Di martedì 17 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 17 NOV - L'attaccante della Lazio, Ciro Immobile, domani si sottoporrà alle visite di controllo nella clinica Paideia, a Roma. Lo apprende l'ANSA. Il giocatore era in isolamento per la ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 17 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 17 NOV - L'attaccante della, Cirosi sottoporrà alledi controllo nella clinica, a Roma. Lo apprende l'ANSA. Il giocatore era in isolamento per la ...

pasqualinipatri : Lazio, domani allenamento mattutino per i biancocelesti - LALAZIOMIA : Lazio, domani allenamento mattutino per i biancocelesti - laziopress : Lazio, domani allenamento mattutino per i biancocelesti - il_sarza : Calcio: Lazio; domani visite mediche per Immobile in Paideia - L'attaccante era in isolamento per la positività al… - TIRegionale : l servizio di infomobilità del #Lazio per oggi vi saluta e vi dà appuntamento a domani mattina. Buona serata! -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio domani Lazio: domani visite mediche per Immobile in Paideia - Calcio ANSA Nuova Europa Lazio, domani allenamento mattutino per i biancocelesti

@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI La squadra di Simone Inzaghi si ritroverà domani al Centro Sportivo di Formello per la seduta mattutina programmata alle ore ...

Lazio: domani visite mediche per Immobile in Paideia

L'attaccante della Lazio, Ciro Immobile, domani si sottoporrà alle visite di controllo nella clinica Paideia, a Roma. Lo apprende l'ANSA. Il giocatore era in isolamento per la positività al Covid. (AN ...

@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI La squadra di Simone Inzaghi si ritroverà domani al Centro Sportivo di Formello per la seduta mattutina programmata alle ore ...L'attaccante della Lazio, Ciro Immobile, domani si sottoporrà alle visite di controllo nella clinica Paideia, a Roma. Lo apprende l'ANSA. Il giocatore era in isolamento per la positività al Covid. (AN ...