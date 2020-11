L'avvocato di Trump per i ricorsi in Pennsylvania: 'Non c'è modo di modificare i risultati elettorali' (Di martedì 17 novembre 2020) Marc Scaringi, avvocato che rappresenta la campagna di Trump in Pennsylvania, aveva espresso perplessità sulla posbbilità che questi ricorsi potessero avere successo. Il 7 novembre aveva dichiarato: "... Leggi su globalist (Di martedì 17 novembre 2020) Marc Scaringi,che rappresenta la campagna diin, aveva espresso perplessità sulla posbbilità che questipotessero avere successo. Il 7 novembre aveva dichiarato: "...

StarlightRevo : RT @neovitruvian: L’avvocato di Trump: Abbiamo identificato matematicamente l’esatto algoritmo che hanno utilizzato per rubare le elezioni… - 2012_samurai : RT @beatrice_tom: Trump: “Biden ha vinto solo secondo i media corrotti. Queste sono state elezioni truccate” L’avvocato di Trump Sydney Po… - Adriana94294185 : RT @POPOLOdiTWlTTER: l'avvocato di Trump svela l'algoritmo utilizzato per truccare le elezioni USA - xblunotte : RT @neovitruvian: L’avvocato di Trump: Abbiamo identificato matematicamente l’esatto algoritmo che hanno utilizzato per rubare le elezioni… - Marcellino66it : @enneu78 @AlexTebi Oggi in Pennsylvania al termine ultimo dato dal tribunale si presenterà per Trump uno speaker ra… -

Ultime Notizie dalla rete : avvocato Trump L'avvocato di Trump per i ricorsi in Pennsylvania: "Non c'è modo di modificare i risultati elettorali" Globalist.it L'avvocato di Trump per i ricorsi in Pennsylvania: "Non c'è modo di modificare i risultati elettorali"

Lo aveva dichiarato già il 7 novembre ma nessuno vuole guidare questa pratica. È rimasto l'unico, ma ci crede poco ...

Trump dopo gli Usa perde la moglie: i dettagli del divorzio

Prima la presidenza degli Stati Uniti d’America. Poi, uno dei suoi segni particolari: il ciuffo arancione. Ora anche la moglie. Donald Trump ha perso tutto questo in appena un mese e mezzo. Sulla Casa ...

Lo aveva dichiarato già il 7 novembre ma nessuno vuole guidare questa pratica. È rimasto l'unico, ma ci crede poco ...Prima la presidenza degli Stati Uniti d’America. Poi, uno dei suoi segni particolari: il ciuffo arancione. Ora anche la moglie. Donald Trump ha perso tutto questo in appena un mese e mezzo. Sulla Casa ...