Lavori stradali, da domani stop notturno su Corso d'Italia e sottovia Guidi (Di martedì 17 novembre 2020) Roma – Da domani al 3 dicembre (esclusi il sabato e la domenica), dalle 21 alle 6, per Lavori di manutenzione agli impianti tecnologici, saranno chiusi al traffico Corso d'Italia e il sottovia Ignazio Guidi nel tratto e direzione verso il Muro Torto. Deviate le linee di bus. Cosi' in un comunicato l'Agenzia per la Mobilita' di Roma.

