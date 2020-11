Lamborghini - Il ritorno di Winkelmann | sostituirà Domenicali

Leggi su quattroruote

(Di martedì 17 novembre 2020) Il gruppo Volkswagen sta per appuntare Stephana Ceo di. Secondo alcune fonti, il tedesco potrebbe insediarsi già il primo dicembre e la nomina dovrebbe essere approvata oggi dal consiglio d'amministrazione dell'Audi.a casa., che ha gestito il marchio Bugatti negli ultimi tre anni, tornerà alla guida del marchio italiano, come lo era stato dal 2005 al 2016, dopo che Stefano, l'attuale amministratore delegato della, entrerà a far parte della Formula 1 come presidente e Ceo a partire dal primo gennaio 2021. Tuttavia, il manager non dovrebbe lasciare la guida della Casa di Molsheim: la gestione, infatti, dovrebbe andare in parallelo a quella di Sant'Agata Bolognese. Ildi ...