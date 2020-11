Lady Diana e la bulimia: l’importanza di parlare oggi di questa malattia (Di martedì 17 novembre 2020) Non si è molto parlato in passato, di questo aspetto della vita di Lady Diana. Del resto pensare che la solitudine di un matrimonio da favola diventato sin da subito un incubo e i tormenti di una giovanissime donna avessero provocato un disturbo alimentare, non poteva essere cosa gradita alla famiglia reale. Ma Diana, di quella sofferenza legata alla bulimia, ne aveva parlato in diverse occasioni. Ed è per questo motivo che nella quarta stagione di The Crown si vuole parlare anche di questo aspetto. Ci ha tenuto anche l’attrice che veste i panni di Lady Diana, Emma Corrin, che ha precisato quanto sarà importante, anche per chi seguirà questa serie, capire cosa c’è dietro un disturbo alimentare . Una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 17 novembre 2020) Non si è molto parlato in passato, di questo aspetto della vita di. Del resto pensare che la solitudine di un matrimonio da favola diventato sin da subito un incubo e i tormenti di una giovanissime donna avessero provocato un disturbo alimentare, non poteva essere cosa gradita alla famiglia reale. Ma, di quella sofferenza legata alla, ne aveva parlato in diverse occasioni. Ed è per questo motivo che nella quarta stagione di The Crown si vuoleanche di questo aspetto. Ci ha tenuto anche l’attrice che veste i panni di, Emma Corrin, che ha precisato quanto sarà importante, anche per chi seguiràserie, capire cosa c’è dietro un disturbo alimentare . Una ...

beppesevergnini : La quarta stagione di #TheCrown (@NetflixIT) racconta come Lady Diana e Maggie Thatcher abbiano insegnato agli ingl… - ikiorog : RT @OizaQueensday: Le scuse dell’avvocato del ragazzo “ha capito, non voleva ferire” Sì e io sono Lady Diana. Diciamo le paroline magiche:… - ilgiornale : La vera storia della relazione tra Lady Diana e il maggiore James Hewitt viene raccontata nei dettagli nella nuova… - piadatomlinson : Ma mio nonno ha conosciuto Lady Diana E ME LO DICONO SOLO ADESSO - MauroDeMarco : The Crown così incensata da noi in questa stagione mostra pecche grosse, secondo me. Mi convince solo la Thatcher.… -