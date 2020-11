La triste storia di Olga e Vincenzo, morti di Covid lo stesso giorno dopo 63 anni di matrimonio (Di martedì 17 novembre 2020) Una storia tristissima con un po' di rabbia per come sono stati curati in ritardo: si erano sposati 63 anni fa e hanno trascorso l'intera vita assieme. E assieme sono morti, per Covid-19, nello stesso ... Leggi su globalist (Di martedì 17 novembre 2020) Unatristissima con un po' di rabbia per come sono stati curati in ritardo: si erano sposati 63fa e hanno trascorso l'intera vita assieme. E assieme sono, per-19, nello...

La triste storia di Olga e Vincenzo, morti di Covid lo stesso giorno dopo 63 anni di matrimonio

I due abitavano a Sesto san Giovanni. Sono stati ricoverati dopo una decina di giorni dall'inizio dei sintomi quando ormai era troppo tardi. Il medico li teneva a casa parlando di influenza. Olga e Vi ...

Hanno il Covid, marito e moglie muoiono a un’ora di distanza l’uno dall’altra

Il triste racconto di Olga e Vincenzo, la coppia ultrasessantenne deceduta causa Covid, ad un’ora di distanza l’uno dall’altra La storia commovente di una coppia, deceduta a distanza di 60 minuti l’un ...

