La transizione green di Eni? Ecco cosa ha detto Descalzi all’Atlantic Council (Di martedì 17 novembre 2020) Energie rinnovabili, ambiente, riscaldamento climatico. Dopo quattro anni di amministrazione Trump queste parole non sono più un tabù a Washington DC. Anzi, a sentire il programma del ticket democratico di Joe Biden e Kamala Harris, promettono di diventare l’abc dei prossimi quattro anni. Non è allora casuale il tempismo del ciclo di eventi sull’energia avviato dall’Atlantic Council, uno dei think tank bipartisan più famosi della capitale. Questo mercoledì il kick-off con un ospite illustre, l’ad di Eni Claudio Descalzi. Il Cane a sei zampe è un caso di scuola nel mondo non solo per le sue dimensioni, ma anche perché da qualche anno, per la precisione dal 2014, ha deciso di mettersi alla guida della transizione energetica di settore, sintonizzando ... Leggi su formiche (Di martedì 17 novembre 2020) Energie rinnovabili, ambiente, riscaldamento climatico. Dopo quattro anni di amministrazione Trump queste parole non sono più un tabù a Washington DC. Anzi, a sentire il programma del ticket democratico di Joe Biden e Kamala Harris, promettono di diventare l’abc dei prossimi quattro anni. Non è allora casuale il tempismo del ciclo di eventi sull’energia avviato dall’Atlantic, uno dei think tank bipartisan più famosi della capitale. Questo mercoledì il kick-off con un ospite illustre, l’ad diClaudio. Il Cane a sei zampe è un caso di scuola nel mondo non solo per le sue dimensioni, ma anche perché da qualche anno, per la precisione dal 2014, ha deciso di mettersi alla guida dellaenergetica di settore, sintonizzando ...

Patty_LAbbate : 'We can do it'. Svolta green del pianeta, transizione ecologica, bene comune, economia ecologica: ne abbiamo parlat… - mpasquetto1 : @repubblica Perché serve alla loro transizione Green a spese nostre - mpasquetto1 : @repubblica Perché serve alla loro transizione Green a spese nostre - Kairos_live : Scopri KIS Climate Change #ESG: La soluzione di Kairos che punta sulle società in grado di offrire risposte concret… - andsnz : @MarcoCantamessa Aveva notato che c’è un leggero problema di guerra proprio dove passa il gasdotto? Ha notato che è… -

Ultime Notizie dalla rete : transizione green Economia circolare, un progetto al Mise per investire nella transizione green e digitale - ItaliaOggi.it Italia Oggi Edison e la tecnologia di Ansaldo Energia insieme per la transizione energetica

Edison è lieta di annunciare che la turbina a gas ad alta efficienza GT36 di “classe H”, la cosiddetta “Monte Bianco”, vero e proprio esempio di eccellenza italiana prodotta da Ansaldo Energia, è stat ...

Una superturbina a gas per Edison

Realizzata da Ansaldo Energia equipaggerà la nuova centrale termoelettrica di Marghera Levante, la più efficiente d’Europa ...

Edison è lieta di annunciare che la turbina a gas ad alta efficienza GT36 di “classe H”, la cosiddetta “Monte Bianco”, vero e proprio esempio di eccellenza italiana prodotta da Ansaldo Energia, è stat ...Realizzata da Ansaldo Energia equipaggerà la nuova centrale termoelettrica di Marghera Levante, la più efficiente d’Europa ...