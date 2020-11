La pubblicità dei preservativi sarà libera dal controllo preventivo del ministero della Salute (Di martedì 17 novembre 2020) Per realizzare messaggi pubblicitari sui preservativi non sarà più necessario il via libera del ministero della Salute. Oggi, 17 novembre, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto ministeriale firmato dal viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri sull’esclusione della contraccezione dall’obbligo di autorizzazione a fini pubblicitari. Il decreto, siglato qualche giorno fa, riguarda la modifica normativa generale sulla pubblicità dei dispositivi medici. A diffondere la notizia sui suoi canali, l’associazione Luca Coscioni da sempre sensibile alle battaglie sui diritti civili e attiva sul fronte della tutela del diritto alla Salute e alla scienza, che definisce la novità ... Leggi su open.online (Di martedì 17 novembre 2020) Per realizzare messaggi pubblicitari suinon sarà più necessario il viadel. Oggi, 17 novembre, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto ministeriale firmato dal viceministro allaPierpaolo Sileri sull’esclusionecontraccezione dall’obbligo di autorizzazione a fini pubblicitari. Il decreto, siglato qualche giorno fa, riguarda la modifica normativa generale sulla pubblicità dei dispositivi medici. A diffondere la notizia sui suoi canali, l’associazione Luca Coscioni da sempre sensibile alle battaglie sui diritti civili e attiva sul frontetutela del diritto allae alla scienza, che definisce la novità ...

borghi_claudio : @frustametafora Guardi che in teoria i beni dei politici sono già pubblici, che poi sulla base di questa pubblicità… - del_gobbo : Il #mes è un po’ come la pubblicità dei #pavesini ... “È sempre ora del mes” #staseraitalia #cialtroni - RoxLory : RT @chierici1950: Ho visto ora su TG5 il servizio sul più grande criminale dei secoli XXII e XXI.Cisterne di merda su Trump.Poi pubblicità… - erpedrini : RT @chierici1950: Ho visto ora su TG5 il servizio sul più grande criminale dei secoli XXII e XXI.Cisterne di merda su Trump.Poi pubblicità… - iltruffone : ora aspettiamo news dei primi animali domestici abbandonati. chissà che diranno quelli delle pubblicità di non abba… -

Ultime Notizie dalla rete : pubblicità dei Per fare pubblicità ai preservativi non serve più l ok del ministero della Salute Wired.it