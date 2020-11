La pandemia mette all’angolo le ragazze: 1,4 milioni senza studio né lavoro entro il 2020 – Il report di Save the Children (Di martedì 17 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 17 novembre (Italia/Mondo)Il mondo è in pandemia ormai da mesi, i malati aumentano e con loro aumenta l’impatto di un contagio che spesso va oltre il corpo, infettando, come se non bastasse, anche a livello economico, formativo e sociale le categorie già più fragili della popolazione. A subire l’effetto Covid in Italia sono anche e soprattutto le giovani donne. Fuori dallo studio, fuori dal lavoro, fuori da percorsi formativi che possano aiutarle ad avere futuro, il Coronavirus si è fatto amplificatore di disuguaglianze. A denunciare la situazione Save The Children, che del sostegno alle debolezze ha fatto sfida quotidiana, diffondendo l‘XI Edizione dell’Atlante dell’Infanzia a rischio in Italia. Con gli occhi ... Leggi su open.online (Di martedì 17 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 17 novembre (Italia/Mondo)Il mondo è inormai da mesi, i malati aumentano e con loro aumenta l’impatto di un contagio che spesso va oltre il corpo, infettando, come se non bastasse, anche a livello economico, formativo e sociale le categorie già più fragili della popolazione. A subire l’effetto Covid in Italia sono anche e soprattutto le giovani donne. Fuori dallo, fuori dal, fuori da percorsi formativi che possano aiutarle ad avere futuro, il Coronavirus si è fatto amplificatore di disuguaglianze. A denunciare la situazioneThe, che del sostegno alle debolezze ha fatto sfida quotidiana, diffondendo l‘XI Edizione dell’Atlante dell’Infanzia a rischio in Italia. Con gli occhi ...

Agenzia_Ansa : La #pandemia mette in pericolo la sopravvivenza nel 2021 di 460.000 piccole e medie imprese (Pmi): tante sono le re… - NurseTimes : ?? Nurse Times Le Rsa se le Raa sono al collasso: InfoNurse - ”La pandemia mette in crisi non solo le aziende sanita… - fainformazione : Giù la maschera dell'ipocrisia. Fondi adeguati per restituire dignità alla ricerca e ai lavoratori precari degli EP… - fainfoeconomia : Giù la maschera dell'ipocrisia. Fondi adeguati per restituire dignità alla ricerca e ai lavoratori precari degli EP… - itsmc17 : RT @influenzami: cioè questo durante una pandemia mondiale va in un programma televisivo per paragonare il bullismo che ha subito un ragazz… -

Ultime Notizie dalla rete : pandemia mette Quel “prossimo” che la pandemia mette ancora di più ai margini, oggi in fila per un tozzo di pane CatanzaroInforma Di pandemia, negazionismo e libertà d'espressione

Questa sera a Matrioska su TeleTicino - "a grande richiesta" - il confronto fra il dottor Roberto Ostinelli, il presidente dell'OMCT Franco Denti, il giornalista Paolo Attivissimo e il direttore di AI ...

Dal 30 novembre al 4 dicembre le aziende accolgono le diversità delle loro future risorse umane

Start Hub Consulting promuove e sostiene il nuovo Diversity Day on line: il Career Day Digitale riservato all'inserimento lavorativo di persone con disabilità e appartenenti a categorie protette con d ...

Questa sera a Matrioska su TeleTicino - "a grande richiesta" - il confronto fra il dottor Roberto Ostinelli, il presidente dell'OMCT Franco Denti, il giornalista Paolo Attivissimo e il direttore di AI ...Start Hub Consulting promuove e sostiene il nuovo Diversity Day on line: il Career Day Digitale riservato all'inserimento lavorativo di persone con disabilità e appartenenti a categorie protette con d ...