"La 'ndrangheta ha creato il Covid", l'assurda tesi dell'ex magistrato Ingroia (Di martedì 17 novembre 2020) Durante un suo intervento nelle trasmissione web di Klaus Davi, l'ex magistrato e avvocato Antonio Ingroia ha dichiarato che "è probabile che a provocare questa pandemia mondiale siano state le organizzazioni criminali di stampo mafioso". "Se fosse vero che questa pandemia non è stata casuale ma è stata determinata, penso proprio che sia possibile che le mafie italiane e quindi la 'Ndrangheta abbiano avuto un ruolo. I capi della mafia italiana siedono al tavolo mondiale delle mafie internazionali, quindi di quella cinese, per cui, sia pure in modo indiretto, non si può escludere che la 'Ndrangheta abbia avuto un ruolo ..."

