La maestra d'asilo, il revenge porn nella chat del calcetto e il suo licenziamento (Di martedì 17 novembre 2020) Anni e anni di battaglie per portare alla luce le violenze psicologiche del revenge porn. Poi arriva una legge su questa fattispecie di reato, con annesse pene e sanzioni. Insomma, un quadro molto chiaro che dovrebbe spingere tutti a denunciare chi commette queste condivisioni oscene che rovinano la vita delle persone. Eppure, nel 2020, ancora troviamo una preside che ha ben pensato di punire la vittima di questo atto criminale, licenziandola. È accaduto in provincia di Torino dove il caso del revenge porn su maestra d'asilo ha rappresentato l'ennesimo caso di una concezione malata di un mondo in cui chi è vittima viene marchiata a fuoco.

