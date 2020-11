La filiera del turismo perde il 73% a ottobre (Di martedì 17 novembre 2020) Dopo la forte ripresa registrata nel terzo trimestre, Confcommercio lancia un nuovo allarme per i consumi scesi a ottobre dell’8,1% rispetto allo stesso mese del 2019. Il rallentamento ha interessato soprattutto la filiera del turismo che ha fatto registrare un calo del 73,2%, mentre il settore alberghiero segna una diminuzione del 60%. Per il mese di novembre si stima una riduzione del Pil del 7,7% su ottobre e del 12,1% nel confronto annuo. sat/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 17 novembre 2020) Dopo la forte ripresa registrata nel terzo trimestre, Confcommercio lancia un nuovo allarme per i consumi scesi adell’8,1% rispetto allo stesso mese del 2019. Il rallentamento ha interessato soprattutto ladelche ha fatto registrare un calo del 73,2%, mentre il settore alberghiero segna una diminuzione del 60%. Per il mese di novembre si stima una riduzione del Pil del 7,7% sue del 12,1% nel confronto annuo. sat/mrv/red su Il Corriere della Città.

