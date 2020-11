La famiglia reale accusa The Crown 4: 'Crudele e non accurata' (Di martedì 17 novembre 2020) Fonti rivelano che i membri della famiglia reale non hanno digerito molto la quarta stagione di The Crown, definendola "Crudele" per il ritratto che offre della famiglia sulla storyline di Carlo e Diana. Leggi su nospoiler (Di martedì 17 novembre 2020) Fonti rivelano che i membri dellanon hanno digerito molto la quarta stagione di The, definendola "" per il ritratto che offre dellasulla storyline di Carlo e Diana.

