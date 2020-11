La droga nello stomaco | così il nigeriano la importava in Italia

(Di martedì 17 novembre 2020) Sessantasei ovuli di eroina. Unè stato arrestato a Palermo appena atterrato dal Belgio Roberto Chifari I militari della Guardia di finanza di Punta Raisi, insieme ai funzionari dell'Ufficio delle Dogane, hanno arrestato un cittadino, partito dall'aeroporto di Charleroi in Belgio. L'uomo è stato sottoposto ad accertamenti radiologici all'Azienda ospedaliera di Villa Sofia di Palermo, che hanno confermato la presenza di 66 ovuli di eroina per un peso complessivo di 950 grammi di. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e il cittadinoarrestato e condotto al carcere Pagliarelli di Palermo....

PalermoToday : Dal Belgio a Palermo con un chilo di eroina nello stomaco, arrestato un giovane - vivereperugia : Castiglione del Lago sorpreso alla stazione con la droga nello zainetto: arrestato - trasimenonline : Spaccio di #Droga, arrestato un 45enne: nello zaino #Marijuana - CorriereUmbria : L'uomo ha insospettito i carabinieri di Castiglione del Lago che dopo averlo fermato lo hanno perquisito, rinvenend… - StrunzTruppen : @stanzaselvaggia Si scopre l'acqua calda nello scoprire che ragazzine si offrono ad adulti in cambio di droga, rica… -

Ultime Notizie dalla rete : droga nello

Giornale di Sicilia

I Carabinieri della Tenenza di Floridia, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, hanno tratto in arresto S ...Atterra all'aeroporto di Palermo con 66 ovuli di eroina nello stomaco. I finanzieri lo hanno bloccato in arrivo ...