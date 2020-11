La destra cerca di sfruttare il Covid per ricattare il Governo e non discutere dei decreti sicurezza

(Di martedì 17 novembre 2020) O parliamo solo del, o ne parliamo troppo poco: per laitaliana la pandemia è, tra le altre cose, una scusa per ritardare, schivare, dribblare tutte le discussioni parlamentari che ...

O si accantona la discussione sulla cancellazione dei decreti in-sicurezza di Salvini, oppure l'opposizione continuerà a mettere i bastoni tra le ruote al Governo per l'emergenza Covid.Entro dicembre saranno ufficializzate le candidature per il Campidoglio dai tre leader. Fdl e Forza Italia lo hanno già fatto, la Lega, in realtà, non lo trova ...