La Chiesa in Austria sospende le messe: 'La carità cristiana è proteggersi a vicenda' (Di martedì 17 novembre 2020) Saggezza e realismo: la Chiesa cattolica in Austria ha sospeso le messe coi fedeli sino al 6 dicembre. "Con le nuove regole, la Chiesa cattolica continua a sostenere tutte le misure del governo per ... Leggi su globalist (Di martedì 17 novembre 2020) Saggezza e realismo: lacattolica inha sospeso lecoi fedeli sino al 6 dicembre. "Con le nuove regole, lacattolica continua a sostenere tutte le misure del governo per ...

Lo ha detto il presidente della Conferenza episcopale austriaca, l'arcivescovo di Salisburgo, monsignor Franz Lackner. Stop alle funzioni fino al 6 dicembre ...

La Chiesa cattolica sospende la celebrazione dei servizi liturgici con i fedeli per un periodo limitato da oggi al 6 dicembre. La Conferenza episcopale austriaca (Öbk) lo ha deciso in un nuovo quadro ...

