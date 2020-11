La Bulgaria ha bloccato le trattative per l’ingresso della Macedonia del Nord nell’Unione Europea (Di martedì 17 novembre 2020) Martedì la Bulgaria si è opposta alle trattative in corso per l’ingresso della Macedonia del Nord nell’Unione Europea, bloccando di fatto l’inizio dei colloqui per l’adesione del piccolo paese balcanico. La ministra degli Esteri Ekaterina Zaharieva ha detto, genericamente, che Leggi su ilpost (Di martedì 17 novembre 2020) Martedì lasi è opposta allein corso per l’ingressodelnell’Unione, bloccando di fatto l’inizio dei colloqui per l’adesione del piccolo paese balcanico. La ministra degli Esteri Ekaterina Zaharieva ha detto, genericamente, che

Martedì la Bulgaria si è opposta alle trattative in corso per l’ingresso della Macedonia del Nord nell’Unione Europea, bloccando di fatto l'inizio dei ...

Macedonia del Nord: al via i negoziati per l'Ue, ma la Bulgaria "reclama" l'eroe Gotse Delchev

La statua di Gotse Delchev, eroe nazionale sia in Bulgaria che nella Macedonia del Nord, è solo una delle controversie che minacciano di bloccare i colloqui di adesione di Skopje con l'Unione ...

Martedì la Bulgaria si è opposta alle trattative in corso per l’ingresso della Macedonia del Nord nell’Unione Europea, bloccando di fatto l'inizio dei ...La statua di Gotse Delchev, eroe nazionale sia in Bulgaria che nella Macedonia del Nord, è solo una delle controversie che minacciano di bloccare i colloqui di adesione di Skopje con l'Unione ...