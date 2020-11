La biblioteca arriva a casa: ogni giorni un evento social (Di martedì 17 novembre 2020) Non c'è noia con lo staff della biblioteca Fucini di Empoli . ogni giorno, alle 17, sulla pagina Facebook della struttura, è in arrivo un'iniziativa tutta da vivere, seppur a distanza. Oggi, martedì ... Leggi su lanazione (Di martedì 17 novembre 2020) Non c'è noia con lo staff dellaFucini di Empoli .giorno, alle 17, sulla pagina Facebook della struttura, è in arrivo un'iniziativa tutta da vivere, seppur a distanza. Oggi, martedì ...

emanuelapiceni : #bibliotecadimary #segnalazione #segnalazioneletteraria #prodottofornitodacasaeditrice @AssociazioneNPS La bibliote… - _imaclaire : Cordela che arriva dritta in biblioteca in macchina sfondando l'ingresso della scuola nell'ultimo episodio della prima stagione: iconic - tenebrojfk81 : MI ARRIVA UNA MAIL. “SI COMUNICA CHE IN OTTEMPERANZA… LA BIBLIOTECA RESTERÀ CHIUSA”. E IO CHE VORREI FARMI CHIUDERE… - pangeanewsitaly : Mi arriva una mail. “Si comunica che in ottemperanza… la biblioteca resterà chiusa”. E io che vorrei farmi chiudere… - fhelveticum : Arriva in Ticino la mostra itinerante 'Elvetismi – Specialità linguistiche', ospitata dalla Biblioteca cantonale di… -

Ultime Notizie dalla rete : biblioteca arriva La biblioteca arriva a casa: ogni giorni un evento social La Nazione La biblioteca arriva a casa: ogni giorni un evento social

Empoli, 17 novembre 2020 - Non c'è noia con lo staff della biblioteca Fucini di Empoli. ogni giorno, alle 17, sulla pagina Facebook della struttura, è in arrivo un'iniziativa tutta da vivere, seppur a ...

Un contributo di 10mila euro alla biblioteca del 'Balbo'

La 'Fratelli Sonaglia e Valentina Cavalli' potrà arricchire il proprio catalogo acquistando i nuovi volumi in almeno tre librerie presenti sul territorio ...

Empoli, 17 novembre 2020 - Non c'è noia con lo staff della biblioteca Fucini di Empoli. ogni giorno, alle 17, sulla pagina Facebook della struttura, è in arrivo un'iniziativa tutta da vivere, seppur a ...La 'Fratelli Sonaglia e Valentina Cavalli' potrà arricchire il proprio catalogo acquistando i nuovi volumi in almeno tre librerie presenti sul territorio ...